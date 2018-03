Tenistas russos ganham em Washington Duas vitórias russas na rodada desta quarta-feira do Torneio de Washington, que distribuiu US$ 600 mil em prêmios. Yevgeny Kafelnikov ganhou do sueco Thomas Enqvist por 6/3, 2/6 e 6/3 e Nikolay Davydenko venceu o canadense Simon Larose por 6/4 e 6/3. Em outra partida do dia, o norte-americano Brian Vahaly eliminou o argentino Sergio Roitman por 6/4, 3/6 e 6/0.