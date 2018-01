Tevê "esquece" de Guga em Paris Os brasileiros, nesses tempos de Copa do Mundo, correm o risco de não ver Guga jogando em Roland Garros. A menos que ele chegue novamente às partidas decisivas. Se jogos de tênis já são raríssimos em rede aberta no Brasil, depois da falência da ISL, empresa de marketing esportivo que negociava os direitos de transmissão dos grandes torneios ? e até do Mundial de futebol ?, a coisa ficou pior. Até a tevê paga restringiu a transmissão. Leia mais no Jornal da Tarde