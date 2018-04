Thiago Alves cai diante de Hewitt na estreia do US Open

O tenista paulista Thiago Alves perdeu nesta segunda-feira na primeira rodada do US Open para o australiano Lleyton Hewitt por três sets a zero, com parciais de 6/0, 6/3 e 6/4.

Campeão do US Open em 2001 e 31.º cabeça-de-chave, Hewitt manteve a escrita de nunca ter perdido na primeira rodada deste Grand Slam e superou Alves sem dificuldades.

O australiano é um dos quatro campeões que participam da presente edição do US Open. Os outros são o suíço Roger Federer, o russo Marat Safin e o americano Andy Roddick.

Já Alves, 106.º melhor tenista do mundo, disputa a competição americana pela terceira vez. Em 2006, perdeu na segunda rodada para o espanhol Fernando Verdasco. No ano passado, na mesma fase, foi derrotado por Federer, que veio a ser o campeão.

O paulista era o único representante do Brasil no torneio de simples no US Open deste ano. Agora, Hewitt aguarda o vencedor do jogo entre o espanhol Oscar Hernández e o argentino Juan Ignacio Chela.