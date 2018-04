Thiago Alves derrota Kirche e avança em São Paulo

O tenista brasileiro Thiago Alves estreou bem nesta segunda-feira no Aberto de São Paulo, torneio do nível challenger, e avançou à segunda rodada da competição ao eliminar o compatriota Leonardo Kirche por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (3).

O quarto cabeça de chave da competição, que já conquistou o torneio em 2008, enfrentará na próxima rodada o chileno Jorge Aguilar - ele passou pelo mexicano Santiago González por 6/4 e 7/6 (3).

Já o paulista Ricardo Hocevar lutou bastante, mas acabou eliminado pelo argentino Eduardo Schwank por 2 a 1, parciais de 6/3, 6/7 (7) e 7/6 (5). Depois de conseguir uma quebra no início do terceiro set, o brasileiro não suportou o ritmo do terceiro favorito e levou a virada. O vencedor da partida entre Franco Ferreiro e o espanhol Pablo Santos enfrentará Schwank.

E nesta terça-feira, o gaúcho Marcos Daniel, principal favorito do torneio, fará um duelo brasileiro contra João Souza. Outro destaque do dia fica por conta da partida entre Ricardo Mello e o argentino Gaston Gaudio.