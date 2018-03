Thiago Alves está fora da chave principal de Roland Garros

O tenista paulista Thiago Alves perdeu para o espanhol Miguel Angel López Jaen por 7/5, 4/6 e 6/1 nesta sexta, ficando de fora da chave principal do torneio de Roland Garros. Se vencesse, Thiago Alves - número 208 do mundo - ficaria com uma das vagas do qualifying do segundo Grand Slam da temporada. Já o espanhol, 266.º da lista, avança à chave principal. Com isso, a única esperança de o Brasil colocar um terceiro representante na chave é o paulista Thomaz Bellucci, número 75 do mundo. Na última partida do quali, ele pega o tcheco Thomas Zib, 203 do Ranking de Entradas. Já estão lá o catarinense Gustavo Kuerten, que se despede do tênis profissional neste torneio, e o gaúcho Marcos Daniel. Eles enfrentam o francês Paul-Henri Mathieu e o espanhol Juan Carlos Ferrero, respectivamente.