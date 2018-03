Thiago Alves ganha e fica a uma vitória de Roland Garros

O brasileiro Thiago Alves precisa de apenas mais uma vitória para conseguir a classificação para a chave principal de Roland Garros. Nesta quinta-feira, ele superou o sérvio Dusan Semic por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (4-7) e 6/2, em 2h09. O tenista de São José do Rio Preto, que é o número 208 do mundo, já conhece seu adversário no último duelo pelo qualifying. Ele enfrentará o espanhol Miguel Angel López Jaen, 266.º colocado no ranking de entradas da ATP. Nesta quinta-feira, outros dois brasileiros vão entrar em quadra pela segunda rodada do qualifying de Roland Garros. Thomaz Bellucci enfrentará o eslovaco Ivo Klec, enquanto João Olavo Souza, o Feijão, vai encarar o sul-africano Rik de Voest.