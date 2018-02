Thiago Alves ganha torneio no Equador O brasileiro Thiago Alves conquistou neste domingo o título do Challenger de Quito, no Equador. Na decisão, ele venceu o também brasileiro Marcos Daniel por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 7/6 (7-1) e 6/2. Pela conquista, Alves somou 50 pontos no ranking da ATP e pode aparecer entre os 140 melhores do mundo. Daniel, 142º da lista, ficou com 35 pontos.