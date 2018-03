Thiago Monteiro alcança melhor ranking da carreira após Rio Open

A ATP divulgou nesta segunda-feira mais uma atualização semanal de seu ranking. E nele, o brasileiro Thiago Monteiro foi um dos principais destaques. Depois de chegar nas quartas de final do Rio Open na última semana, o tenista ganhou 11 posições na lista e agora é o 74.º do mundo.

Thiago foi o melhor brasileiro na disputa do Rio Open. Ele defendia os pontos do ano passado, em que havia caído nas oitavas de final, e fez ainda mais bonito em 2017. Com direito a vitória sobre o compatriota Thomaz Bellucci, o tenista só foi eliminado pelo norueguês Casper Ruud nas quartas.

Com a campanha, Thiago alcançou a melhor colocação no ranking em sua carreira. No entanto, segue como número 2 do Brasil. Isso porque a queda nas oitavas de final do Rio Open foi suficiente para Bellucci, que chegou a ganhar de Kei Nishikori na estreia, subir na lista. O tenista ocupava a 76.ª posição, mas subiu sete e agora é o 69.º do mundo.

Bem mais para frente no ranking, o francês Jo-Wilfried Tsonga foi quem mais subiu entre os principais tenistas do mundo. Campeão do Torneio de Marselha, o tenista entrou no Top 10 ao ganhar quatro colocações e aparecer nesta segunda-feira como número 7 do mundo.

A conquista em Marselha foi a segunda consecutiva de Tsonga, que já havia sido campeão em Roterdã, uma semana antes. Com a campanha, o tenista ultrapassou Marin Cilic, Dominic Thiem, Roger Federer e David Goffin e se aproximou da quinta colocação, a melhor que já teve na carreira.

Vice-campeão em Marselha, o francês Lucas Pouille também subiu no ranking, deixou a 17.ª colocação e agora é o número 15 do mundo. Já Dominic Thiem perdeu uma posição mesmo com o título do Rio Open e agora é o número 9 do mundo.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP:

1º - Andy Murray (GBR), 11.540 pontos

2º - Novak Djokovic (SER), 9.735

3º - Stan Wawrinka (SUI), 5.195

4º - Milos Raonic (CAN), 5.080

5º - Kei Nishikori (JAP), 4.730

6º - Rafael Nadal (ESP), 4.115

7º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.480

8º - Marin Cilic (CRO), 3.410

9º - Dominic Thiem (AUT), 3.375

10º - Roger Federer (SUI), 3.260

11º - David Goffin (BEL), 3.245

12º - Gael Monfils (FRA), 3.190

13º - Grigor Dimitrov (BUL), 2.925

14º - Tomas Berdych (RCH), 2.790

15º - Lucas Pouille (FRA), 2.261

16º - Roberto Bautista Agut (ESP), 2.190

17º - Nick Kyrgios (AUS), 2.075

18º - Jack Sock (EUA), 2.060

19º - Richard Gasquet (FRA), 1.920

20º - Alexander Zverev (ALE), 1.895

69º - Thomaz Bellucci (BRA), 721

74º - Thiago Monteiro (BRA), 690

84º - Rogério Dutra Silva (BRA), 628

131º - João Souza (BRA), 449