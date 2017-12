Thiago Monteiro cai diante de britânico na primeira rodada em Sydney

O brasileiro Thiago Monteiro vinha embalado por duas vitórias no qualifying do Torneio de Sydney, mas acabou sendo derrotado na primeira rodada da chave principal do ATP 250 australiano, nesta segunda-feira. O tenista foi superado pelo britânico Daniel Evans, que venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/3.

Atual 83º colocado do ranking mundial, Monteiro travou um duelo equilibrado com Evans, o 67º da ATP, em confronto inédito entre os dois. O britânico venceu o primeiro set ao confirmar todos os seus saques e aproveitar as duas chances de quebrar o saque do brasileiro.

Em seguida, o cearense reagiu ao converter dois break points para fazer 6/4 e empatar o jogo, mesmo tendo o serviço quebrado por mais uma vez. O set derradeiro, por sua vez, foi marcado pela instabilidade dos dois tenistas, pois o britânico chegou a ser superado em mais duas oportunidades com o saque na mão, mas converteu três de seis break points para aplicar o 6/3 que liquidou o duelo.

Com a derrota, Monteiro não conseguiu ganhar o embalo que gostaria para a disputa do Aberto da Austrália, Grand Slam que começa na próxima segunda-feira, em Melbourne. Já Evans se credenciou para enfrentar na segunda rodada em Sydney o vencedor da partida entre o espanhol Marcel Granollers e o colombiano Santiago Giraldo.

Em outro duelo desta segunda-feira, o português Gastão Elias derrotou o australiano Christopher O'Connell por 2 sets a 1, com 6/7 (3/7), 6/4 e 6/1, e assim se garantiu como primeiro adversário do austríaco Dominic Thiem, cabeça de chave número 1, que já estreia na segunda rodada.

Também nesta segunda-feira, o italiano Paolo Lorenzi e o australiano Matthew Barton estrearam com vitórias ao superarem respectivamente o alemão Florian Mayer e o britânico Kyle Edmund.

AUCKLAND

Outro evento de preparação para o Aberto da Austrália, o Torneio de Auckland, na Nova Zelândia, contou com seis partidas nesta segunda-feira. Em duas delas, o espanhol Feliciano López e o norte-americano Steve Johnson justificaram as respectivas condições de sexto e sétimo cabeças de chave em suas estreias.

López passou pelo neozelandês Michael Venu por 3/6, 6/4 e 6/3, enquanto Johnson superou o francês Stephane Robert por 6/4 e 6/3.

O alemão Dustin Brown, o tunisiano Malek Jaziri, o checo Jiri Vesely e o holandês

Robin Haase também saíram vencedores de outros duelos desta segunda em Auckland. Entre eles, Vesely será o primeiro adversário do espanhol Roberto Bautista Agut, cabeça de chave número 1, que estreia já na segunda rodada.

Jaziri, por sua vez, será o primeiro oponente do norte-americano John Isner, segundo cabeça de chave, que também abre campanha na segunda fase da competição. Já Haase será o primeiro desafio do espanhol David Ferrer, terceiro pré-classificado e outro que começará a sua trajetória na competição na segunda rodada.