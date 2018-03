Thiago Monteiro é eliminado por norueguês nas quartas do Rio Open

A última esperança brasileira de título na chave de simples do Rio Open se despediu nesta sexta-feira. Thiago Monteiro, o 85º colocado no ranking mundial, caiu nas quartas de final ao perder para o norueguês Casper Ruud, o número 208 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/2), em 1 hora e 22 minutos.

Com apenas 18 anos, Ruud é o mais jovem tenista a participar desta edição do Rio Open, tendo sido convidado pela organização. O norueguês é considerado uma das promessas do circuito mundial, tanto que em 2016 subiu mais de 900 posições no ranking da ATP.

E o norueguês mostrou, mais uma vez, ter talento para crescer ainda mais. Além disso, fez de Monteiro a segunda vítima brasileira no Rio Open, pois, logo na sua estreia, havia passado por Rogério Dutra Silva. Agora, nesta sexta-feira, eliminou o último tenista do País que estava vivo no torneio de simples.

No duelo pelas quartas de final, Monteiro teve um péssimo início, permitindo que Ruud abrisse 4/0, com quebras de serviço no primeiro e quarto games, obtidas com uma atuação consistente e segura no fundo de quadra. Depois, o brasileiro até equilibrou o duelo, mas não foi suficiente para evitar a derrota por 6/2.

O segundo set da partida foi bem mais equilibrado, com os tenistas confirmando o serviço com facilidade. A definição da parcial, então, foi para o tie-break. Monteiro cometeu muitos erros e acabou sendo batido por 7/2, sendo eliminado por Ruud, que em nenhum momento pareceu sentir a pressão da torcida brasileira.

O adversário do norueguês nas semifinais vai ser o espanhol Pablo Carreño Busta. Nesta sexta-feira, o número 24 do mundo liderava o seu duelo com o ucraniano Alexandr Dolgopolov por 7/6 (7/4), 6/7 (2/7) e 1/0, quando o 50º colocado no ranking da ATP abandonou a quadra, lesionado.

A outra semifinal da chave de simples do Rio Open já estava definida e será entre o austríaco Dominic Thiem (oitavo colocado no ranking) e o espanhol Albert Ramos (25º). Esses dois jogos serão realizados neste sábado no Jockey Club Brasileiro.