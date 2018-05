Thiago Monteiro ganha de virada e vai às quartas de final no Brasil Open

"Estou muito feliz pelas minhas primeiras quartas na ATP, espero continuar nessa pegada. Tive de dar tudo de mim, não podia me dar por vencido. Fui ganhando confiança, pegando a energia de vocês (torcedores)", comemorou.

O dono da casa contou com apoio da torcida paulistana, que compareceu em bom número na rodada noturna. O consultor de informática Ivandro Guerra Yoshimoto, 41 anos, mostrou empolgação durante a partida. "O Thiago é um jogador vibrante, que a gente vê que tem vontade", exaltou. Os garotos Davi, de 9 anos, e Otávio, de 11 anos, também não pouparam a garganta com os gritos 'vai, Thiago'.

O espanhol, número 72 do ranking da ATP, largou na frente no primeiro set. No entanto, o brasileiro não se intimidou, endureceu na segunda parcial e buscou o empate. Ambos canhotos, os tenistas trocavam bolas no fundo da quadra. No set decisivo, o anfitrião ficou em vantagem logo no primeiro saque do rival, tomou um susto no quinto game, mas com dois aces conseguiu manter a escrita. Empurrado pela torcida, quebrou novamente o serviço de Nava e confirmou o seu saque para fechar o jogo.

Na próxima fase, Thiago Monteiro enfrentará o uruguaio Pablo Cuevas, atual campeão do Brasil Open, que horas mais cedo derrotou o argentino Facundo Bagnis por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/5. Destaque no Rio Open depois de surpreender o francês Jo-Wilfried Tsonga, o cearense de 21 anos recebeu convite da organização para participar da chave principal do Brasil Open. Na estreia, despachou o tricampeão Nicolás Almagro e agora chegou pela primeira vez nas quartas de final de um torneio de nível ATP.

OUTROS RESULTADOS

Cabeça de chave 1 do torneio, o francês Benoit Paire foi eliminado pelo sérvio Dusan Lajovic, com parciais de 6/0, 4/6 e 6/3, em outro jogo do dia. O seu adversário nas quartas de final será o português Gastão Elias, que eliminou o colombiano Santiago Giraldo por 6/4 e 6/3.

Campeão em 2014, o argentino Federico Delbonis bateu o compatriota Diego Schwartzman em três sets, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/2. O espanhol Inigo Cervantes, que passou pelo esloveno Blaz Rola em sets diretos, com 7/6 (7/4) e 7/6 (7/1), será seu próximo rival.

Em outro duelo do dia no Brasil Open, Pablo Carreño Busta venceu o confronto espanhol com Daniel Gimeno-Traver por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/3.