Thiago Monteiro luta bastante, mas perde para uruguaio e é eliminado

Assim como fez na surpreendente vitória da véspera sobre o francês Jo-Wilfried Tsonga, atual número 9 do mundo, o brasileiro Thiago Monteiro lutou bastante nesta quinta-feira, na quadra central Guga Kuerten, mas foi eliminado nas oitavas de final do Brasil Open pelo uruguaio Pablo Cuevas por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3.

Atual número 338 do ranking da ATP, o tenista cearense fez um bom primeiro set contra o rival do Uruguai, que ocupa a 45.ª colocação, mas não manteve o ritmo na segunda parcial. Feliz pela campanha no Rio, Thiago Monteiro deverá ficar próximo de sua melhor marca (a 254.ª posição) na lista da ATP a ser atualizada na próxima segunda-feira.

Nas quartas de final, nesta sexta-feira, Pablo Cuevas terá pela frente o argentino Federico Delbonis, que mais cedo havia derrotado o colombiano Santiago Giraldo por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0. "Ele (Thiago) mostrou ter potencial grande. Surpreendeu com a vitória sobre Tsonga e sabia que podia complicar. Sempre é difícil jogar no Brasil diante de um jogador da casa", disse o uruguaio, após o jogo, em entrevista ao canal de TV a cabo SporTV.

Na próxima semana, Thiago Monteiro estará no Clube Pinheiros, em São Paulo, para a disputa do Brail Open, um ATP 250, já que ganhou convite para a chave principal da competição.