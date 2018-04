Thiago Monteiro perde para Cuevas e está fora do Torneio de Hamburgo

O brasileiro Thiago Monteiro voltou a sofrer uma derrota para Pablo Cuevas. Nesta quarta-feira, o número 123 do mundo foi eliminado nas oitavas de final do Torneio de Hamburgo ao perder para o uruguaio, o 24º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1 hora e 17 minutos.

Antes de jogar com Cuevas, Thiago Monteiro havia disputado outras três partidas em Hamburgo, sendo duas pelo qualifying. O brasileiro conseguiu "furar" o classificatório para disputar o seu terceiro torneio do circuito mundial do tênis, sendo o segundo o ATP 500 e o primeiro fora do País.

Em todos os três - os outros foram o Brasil Open e o Rio Open -, Thiago Monteiro teve o mesmo algoz: Cuevas. Nesta quarta, em novo reencontro com o uruguaio, o brasileiro não conseguiu aproveitar o único break point que teve no primeiro set e perdeu o seu saque duas vezes, sendo batido por 6/2.

No segundo set, Monteiro nem conseguiu ameaçar o serviço de Cuevas. Mais confortável em quadra, o uruguaio aproveitou dois de cinco break points para aplicar 6/3 e se garantir nas quartas de final do Torneio de Hamburgo, disputado em quadras de saibro.

O próximo adversário de Cuevas vai sair do duelo entre o espanhol Nicolás Almagro e o francês Paul-Henri Mathieu. Já o brasileiro agora vai seguir para a Áustria, onde participará do qualifying do Torneio de Kitzbühel.

Também nesta quarta-feira em Hamburgo, Renzo Oliva (153º) se deu melhor no duelo argentino ao superar Maximo Gonzalez (142º) por 6/3 e 6/4, também se garantindo nas quartas de final do ATP 500 alemão.