Thiago Monteiro supera Dolgopolov na estreia e encara Lorenzi em Winston-Salem

O brasileiro Thiago Monteiro obteve um bom resultado neste domingo. Apenas o 114º do ranking da ATP, ele surpreendeu o ucraniano Alexandr Dolgopolov, 71º do mundo, e avançou à segunda rodada do Torneio de Winston-Salem, nos Estados Unidos, ao vencer por 2 sets a 0, com duplo 6/3.

Seu próximo adversário será o italiano Paolo Lorenzi, sétimo favorito e 38º do ranking, que entrou avançado na chave e fará sua estreia na segunda rodada. Os dois jamais se enfrentaram em torneios de nível ATP.

Para vencer neste domingo, Monteiro teve um bom desempenho no saque: foram oito aces, contra cinco do ucraniano, e 71% de pontos vencidos com o segundo serviço - Dolgopolov teve apenas 45% de aproveitamento. Assim, o brasileiro não cedeu qualquer break point e aproveitou suas três oportunidades.

Monteiro já havia derrotado Dolgopolov no final de julho, na estreia do Torneio de Gstaad, mas foi eliminado na sequência pelo holandês Robin Haase. Agora, ele tenta mudar o panorama para surpreender Lorenzi e se reaproximar do Top 100.

Ainda neste domingo, o brasileiro Rogério Dutra Silva superou a segunda rodada do qualifying ao derrotar o alemão Dominik Koepfer por duplo 6/4. Garantido na chave principal com essa vitória, o número 66 do mundo estreia contra o norte-americano Donald Young, 57º.

O Torneio de Winston-Salem serve como preparação ao US Open, quarto e último Grand Slam da temporada, que terá início no dia 28. O principal favorito do evento é o espanhol Roberto Bautista Agut, 14º do mundo.