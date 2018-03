Thiago Monteiro vence português de virada na estreia no Rio Open

O brasileiro Thiago Monteiro precisou de uma virada para avançar no seu jogo de estreia no Rio Open, ATP 500 disputado em quadras de saibro. Nesta terça-feira, o número 85 do mundo precisou de 2 horas e 24 minutos para superar o português Gastão Elias, 86º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (7/4) e 6/4.

A vitória e a classificação às oitavas de final já levaram Thiago Monteiro a igualar a campanha do ano passado no Rio Open, quando conseguiu uma surpreendente vitória diante do francês Jo-Wilfried Tsonga, aparecendo no cenário mundial do tênis pela primeira vez. E o seu próximo adversário no evento sairá do confronto entre o também brasileiro Thomaz Bellucci e o japonês Kei Nishikori, que se enfrentam ainda nesta terça.

Monteiro, porém, teve um péssimo início de partida diante de Elias. O brasileiro cometeu muitos erros no primeiro set, incluindo três duplas-faltas, e acabou sendo facilmente batido por 6/3.

O segundo set foi bem mais equilibrado, sem qualquer break point para os tenistas. A definição, então, ficou para o tie-break, quando o brasileiro triunfou, forçando a realização do desempate.

Na parcial decisiva, Monteiro converteu o único break point que teve, abriu 3/1 e salvou os três de Elias, assegurando a sua vitória por 6/4 e a passagem às oitavas de final do Rio Open.

Nos outros jogos já disputados nesta terça, o espanhol Albert Ramos massacrou o francês Stephane Robert por 6/2 e 6/0, enquanto o italiano Fabio Fognini aplicou 6/2 e 6/4 em Tommy Robredo, da Espanha. Agora eles vão se enfrentar pelas oitavas de final.