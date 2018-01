Thiem abandona e Monfils enfrentará russo na final em Doha

O Torneio de Doha conheceu nesta sexta-feira seus dois finalistas. O confronto mais esperado da semifinal, porém, não aconteceu. Principal favorito da competição no Catar, o austríaco Dominic Thiem desistiu antes mesmo de entrar em quadra e abriu caminho para que o francês Gael Monfils garantisse vaga na grande decisão.

+ Soares perde na final em Doha e abre temporada com vice-campeonato

Número 5 do mundo, Thiem chegou à semifinal em grande forma, sem perder sequer um set ao longo da trajetória. Só que antes mesmo de anunciar oficialmente a desistência, revelou em suas redes sociais um problema de saúde, que, posteriormente, o obrigaria a abandonar o torneio.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Eu estou na cama com febre e praticamente não há possibilidade de me recuperar até o jogo da noite", escreveu em sua página no Facebook. "Claro que estou desapontado, mas, ainda assim, foi um começo de temporada sólido", considerou.

Melhor para Monfils, que garantiu a classificação à decisão sem sequer se cansar. Número 46 do ranking da ATP, ele agora vai encarar o russo Andrey Rublev, 39.º do mundo, que suou bastante, mas derrotou o argentino Guido Pella (64.º) por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 7/6 (7/2).

ÍNDIA

No Torneio de Pune, o principal favorito também caiu nesta sexta-feira. O croata Marin Cilic foi à quadra, fez um duelo duro, mas foi derrotado pelo francês Gilles Simon. O número 89 do mundo levou a melhor sobre o sexto colocado do ranking por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/2.

Depois de passar pelo principal favorito, Simon vai encarar na decisão o segundo cabeça de chave em Pune. Também nesta sexta-feira, o sul-africano Kevin Anderson, número 14 do mundo, eliminou na semifinal o francês Benoit Paire (41) também em três sets, com parciais de 6/7 (6/8), 7/6 (7/2) e 6/1.