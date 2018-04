Thiem bate francês e enfrenta Ferrer nas quartas em Cincinnati

Em uma quinta-feira atrapalhada por seguidas paralisações por causa da chuva, o austríaco Dominic Thiem conseguiu a sua classificação às quartas de final do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Contra o francês Adrian Mannarino, o cabeça 3 do torneio e oitavo melhor do mundo sofreu para ganhar por 2 sets a 0 em dois tie-breaks - parciais de 7/6 (7/4) e 7/6 (7/3).

Nesta sexta-feira, o adversário de Dominic Thiem também promete dar bastante trabalho. Será o experiente espanhol David Ferrer, de 35 anos e ex-número 3 do mundo - atualmente é o 31.º colocado do ranking da ATP -, que passou com certa tranquilidade pelo compatriota Pablo Carreño Busta, cabeça 11, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4.

No começo do dia, quando a chuva ainda não tinha começado a atrapalhar a programação, um duelo que prometia ser longo e equilibrado não aconteceu por causa do jogo consistente do búlgaro Grigor Dimitrov, que não deu chances ao argentino Juan Martín del Potro e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.

Cabeça de chave número 7 em Cincinnati, Grigor Dimitrov terá pela frente agora o surpreendente japonês Yuichi Sugita, que depois de passar pelo norte-americano Jack Sock e pelo português João Sousa eliminou o russo Karen Khachanov de virada por 2 sets a 1 - parciais de 6/7 (0/7), 6/3 e 6/3.

Para alegria da torcida local, uma das quartas de final será totalmente norte-americana. Cabeça 14, John Isner eliminou o compatriota Frances Tiafoe, que no dia anterior havia derrotado o alemão Alexander Zverev, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/5. Agora vai encarar Jared Donaldson, que bateu o georgiano Nikoloz Basilashvili também por 2 a 0 - parciais de 6/4 e 7/6 (7/4).