Thiem desperdiça 4 match points e cai contra argentino no Masters de Montreal

A fase de Dominic Thiem realmente não é das melhores. Atual sétimo tenista do ranking mundial, o austríaco não conseguiu justificar o seu favoritismo na estreia do Masters 1000 de Montreal ao cair diante do argentino Diego Schwartzman em confronto encerrado na madrugada desta quarta-feira.

Terceiro cabeça de chave da importante competição realizada em quadras duras no Canadá e que serve de preparação ao US Open, Grand Slam que começa no próximo dia 28, em Nova York, Thiem desta vez amargou uma doída derrota em um confronto no qual chegou a desperdiçar quatro match points e acabou sendo batido pelo 36º colocado da ATP após 2h54min de batalha.

Derrotado nas três partidas anteriores que fez contra Thiem, sendo duas delas em piso de saibro nas edições de 2016 e 2017 do Rio Open, Schwartzman triunfou por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (7/9) e 7/5, e assim conquistou a vitória que pode ser considerada a maior de sua carreira.

Essa foi a quarta eliminação em uma estreia em quatro participações de Thiem no Masters de Montreal, sendo que ele havia caído nas oitavas de final dos quatro últimos torneios que disputou: em Halle, Antalya, Wimbledon e Washington.

Com a expressiva vitória sobre o Top 10, que chegou a estar liderando o terceiro set por 5/2 antes de levar uma inesperada virada, Schwartzman se credenciou para enfrentar nas oitavas de final o norte-americano Jared Donaldson. Em outra partida encerrada no final da programação de terça, o tenista dos EUA eliminou o francês Benoit Paire com parciais de 6/2 e 7/5.

Antes de perder embalo nesta temporada, Thiem havia realizado uma ótima temporada de saibro, na qual chegou à semifinal de Roland Garros e foi finalista do Masters de Madri, assim como ficou a um passo da decisão no Masters de Roma, onde surpreendeu o espanhol Rafael Nadal nas quartas de final.