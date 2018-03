Thiem e Carreño Busta vencem e avançam à final do Rio Open

O austríaco Dominic Thiem e o espanhol Pablo Carreño Busta se enfrentarão na final do Rio Open, disputado em quadras de saibro. Thiem derrotou Albert Ramos-Vinolas por 6/1 e 6/4 neste sábado para avançar, enquanto Carreño Busta arruinou o que parecia uma vitória encaminhada do norueguês Casper Ruud, de 18 anos, ao superá-lo por 2/6, 7/5 e 6/0.

Ruud estava tentando se tornar o mais jovem tenista a chegar a uma final de simples da ATP desde Kei Nishikori há nove anos. Ele entrou no torneio como convidado, passou pelos brasileiros Rogério Dutra Silva e Thiago Monteiro, e teve um match point quando liderava o segundo set da semifinal por 5/4. Depois que não o aproveitou, perdeu nove games seguidos.

"Eu não joguei muito bem no último set", disse Ruud, cujo pai, Christian, foi um Top 50. "Eu tive minhas chances, obviamente. Eu estava a um ponto. No final do segundo set e no terceiro, eu acabei entrando nesse ritmo e não consegui sair".

Thiem, que tem 23 anos, tentará faturar seu oitavo título no circuito da ATP, cinco dos quais foram conquistados em quadras de saibro. "Agora estou me sentindo muito bem novamente sobre o meu jogo", disse. "No saibro, em quase todo o tempo me sinto ótimo. Eu sabia que esta semana seria muito importante porque não estava com muita confiança antes".

O austríaco quebrou o saque de Ramos-Viñolas três vezes no primeiro set, e mais uma no começo do segundo. Segundo cabeça de chave, ele se tornou o principal candidato ao título após Nishikori perder na estreia para o brasileiro Thomaz Bellucci. E em quatro jogos no Rio, Thiem não perdeu sequer um set.

Carreño Busta, 24º colocado no ranking, vai buscar o terceiro título da sua carreira na final deste domingo. Mas Thiem, o número 8 do mundo, venceu as três partidas anteriores entre eles no circuito da ATP.