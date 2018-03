Thiem estreia no Rio Open com vitória sobre Tipsarevic

O austríaco Dominic Thiem não decepcionou no seu jogo de estreia no Rio Open. Na noite desta terça-feira, o número 8 do mundo e segundo cabeça de chave do ATP 500 brasileiro teve atuação firme e superou o sérvio Janko Tipsarevic por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.

Thiem ficou em quadra por 1 hora e 35 minutos, tendo disparado sete aces. Ele fechou o primeiro set após converter os dois break points que teve, perdendo o seu saque uma vez. Na segunda parcial, o austríaco conseguiu mais uma quebra de saque para assegurar a sua vitória. Agora, nas oitavas de final, ele terá pela frente outra tenista da Sérvia, Dusan Lajovic.

Finalista do Rio Open de 2014, o ucraniano Alexandr Dolgopolov venceu, por duplo 6/4, o espanhol David Ferrer, campeão do torneio em 2015. Na próxima rodada, o seu adversário será o argentino Horacio Zeballos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já o dominicano Victor Estrella Burgos bateu o argentino Guido Pella por 6/2 e 7/5. Seu próximo rival no Rio Open vai ser o espanhol Pablo Carreño Busta, algoz do brasileiro João Souza, o Feijão.