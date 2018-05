Thiem leva susto, mas bate Monfils e conquista primeira vitória no ATP Finals

O austríaco Dominic Thiem conquistou nesta terça-feira sua primeira vitória em uma edição de ATP Finals. O número 9 do ranking mundial superou o francês Gael Monfils, sexto do mundo, em Londres, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 1/6 e 6/4. Com isso, segue vivo na briga por uma vaga nas semifinais.

Thiem precisou de quase uma hora e meia para conquistar seu primeiro triunfo na carreira nesta competição, logo em sua segunda partida. Na estreia, o tenista de 23 anos havia caído em três sets para o sérvio Novak Djokovic.

Com o resultado, Thiem manteve-se vivo no Grupo Ivan Lendl. Para avançar às semifinais, precisará derrotar o canadense Milos Raonic em sua última partida. Já Monfils acumulou sua segunda derrota em duas partidas e praticamente disse adeus à competição.

Para vencer nesta terça, Thiem foi mais regular. Em um primeiro set disputado, aproveitou a única possibilidade de quebra que teve para sair em vantagem. Na segunda parcial, se perdeu e foi atropelado pelo rival francês, mas já no terceiro set recuperou o desempenho e soube novamente crescer no momento certo para confirmar o triunfo.