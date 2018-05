Thiem salva match point e elimina Nadal em Buenos Aires

Rafael Nadal fracassou neste sábado em sua tentativa de alcançar a sua centésima final no circuito profissional. O tenista espanhol esteve muito próximo de atingir este objetivo na semifinal do Torneio de Buenos Aires, pois teve um match point a favor no terceiro set, mas desperdiçou a chance e acabou sendo derrotado pelo austríaco Dominic Thiem, que venceu com parciais de 6/4, 4/6 e 7/6 (7/4), após 2h50 de uma dura batalha no ATP 250 realizado em quadras de saibro na Argentina.

Cabeça de chave número 1 e atual campeão em Buenos Aires, Nadal esperava levar o título da competição também para ganhar confiança rumo ao Rio Open, ATP 500 que começa na próxima segunda-feira, na capital carioca, mas o espanhol voltou a exibir a habitual instabilidade que vem marcando esta fase mais decadente de sua carreira.

Surpreendentemente eliminado na estreia do Aberto da Austrália, no mês passado, em sua última competição antes de jogar em Buenos Aires, o atual quinto colocado do ranking mundial acabou caindo diante do atual 19º da ATP, de apenas 22 anos, que é considerado uma das principais promessas do circuito profissional.

Arrasado por Nadal na edição de 2014 de Roland Garros, Grand Slam no qual o ex-número 1 do mundo se consagrou como o grande rei do saibro, Thiem desta vez encarou o espanhol de igual para igual desde o início do jogo. Já no primeiro set, ele aproveitou duas de quatro chances de quebrar o saque do atual quinto colocado do ranking mundial, que só converteu um de dois break points e assim caiu por 6/4.

No segundo set, porém, Nadal reagiu e desta vez confirmou todos os seus serviços, além de ter aproveitado uma de duas chances de quebra, para devolver o 6/4 e empatar o jogo. A terceira parcial, por sua vez, também foi muito equilibrada, com cada tenista conquistando uma quebra de saque. E o espanhol, quando liderava o set em 5/4, teve um match point no serviço de Thiem, mas o austríaco se salvou e depois levou a disputa ao tie-break. E aí, diante de um desgastado rival de 29 anos de idade, o jovem logo abriu 6/1 e pôde se dar ao luxo de desperdiçar três bolas do jogo para finalmente fechar em 7/4.

O rival do austríaco na decisão sairá do confronto entre os espanhóis David Ferrer e Nicolas Almagro, também programado para acabar neste sábado. O primeiro deles, por sinal, precisou fazer dois jogos neste sábado após o duelo contra o uruguaio Pablo Cuevas ter sido interrompido na sexta-feira por causa do mau tempo, após apenas seis

games disputados. Também na sexta, Almagro fez bonito ao surpreender o francês Jo-Wilfried Tsonga com uma vitória por 2 sets a 0.

ROTERDÃ - Os finalistas do Torneio de Roterdã, na Holanda, foram definidos neste sábado. Quinto cabeça de chave do ATP 500 realizado na Holanda, o francês Gael Monfils se garantiu na luta pelo título ao arrasar o alemão Philipp Kohlschreiber com parciais de 6/3 e 6/2. O seu rival na decisão deste domingo será o eslovaco Martin Klizan, que impediu uma final francesa em solo holandês ao superar Nicolas Mahut por 2 sets a 1, de virada, com 6/7 (3/7), 7/6 (9/7) e 6/2.