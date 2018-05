Thiem vence fácil espanhol na estreia no Torneio de Lyon

O austríaco Dominic Thiem não teve problemas para avançar no seu jogo de estreia no Torneio de Lyon, evento disputado em quadras de saibro. Nesta terça-feira, o número 8 do mundo avançou no evento francês ao superar o espanhol Roberto Carballes Baena por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1 hora e 10 minutos.

Thiem é o cabeça de chave número 1 do evento francês, um ATP 250 e seu último passo na preparação para Roland Garros. E ele sobrou na sua estreia, já pela segunda rodada, não tendo o seu saque ameaçado. Além disso, converteu três de cinco break points.

O adversário de Thiem nas quartas de final em Lyon já está definido. E ele terá pela frente o espanhol Guillermo García-Lopez, o número 71 do mundo, que nesta terça-feira derrotou o francês Calvin Hemery por 7/6 (7/4) e 6/3.

Ainda pela primeira rodada do Torneio de Lyon, o eslovaco Filip Horansky (334º colocado no ranking) surpreendeu ao bater o português João Sousa (48º) por 6/4, 3/6 e 6/3, sendo que o seu próximo rival vai ser o sérvio Dusan Lajovic.

O norte-americano Taylor Fritz (70º) passou pelo australiano Matthew Ebden por 6/4 e 6/2 e agora será o adversário de estreia de Jack Sock, outro tenista dos Estados Unidos, em Lyon. Já o casaque Mikhail Kukushkin venceu o francês Gregoire Barrere por 6/2 e 6/3.