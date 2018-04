Thomaz Bellucci arrasa australiano na estreia em Roland Garros

Em boa fase e embalado após ter conquistado no último sábado o título do Torneio de Genebra, Thomaz Bellucci estreou com uma vitória arrasadora em Roland Garros, nesta segunda-feira, ao bater o australiano Marinko Matosevic por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/2 e 6/4, em Paris.

Com o triunfo convincente diante do atual 100º tenista do ranking mundial, o brasileiro se credenciou para encarar na segunda rodada o japonês Kei Nishikori, quinto cabeça de chave do Grand Slam, que no último domingo estreou derrotando o francês Paul-Henri Mathieu, também por 3 a 0.

Alçado ao posto de 40º colocado do ranking da ATP após o título em Genebra, Bellucci enfrentará Nishikori, hoje quinto tenista do mundo, pela primeira vez em um torneio do circuito principal da ATP. Já em um evento do segundo escalação, o Challenger de Bogotá, os dois mediram forças por uma vez e o paulista levou a melhor ao ganhar por 2 sets a 1.

Para ter a chance de desafiar o favoritismo do japonês na segunda rodada, Bellucci atuou de forma arrasadora nesta segunda-feira já a partir do primeiro set, no qual não ofereceu nenhuma chance de quebra de saque a Matosevic e converteu dois de quatro break points para fazer 6/1.

Na segunda parcial o australiano até chegou a conseguir uma quebra de serviço, mas o brasileiro aproveitou as três oportunidades que teve de ganhar games no saque do rival para aplicar o 6/2 que lhe deixou mais perto do triunfo.

Já o terceiro set foi o mais equilibrado do confronto, com Bellucci voltando a ter o seu saque quebrado mais uma vez. Entretanto, com dois de três break points convertidos, ele fez o 6/4 que liquidou a partida em 3 a 0.

OUTROS JOGOS

Vários outros jogos já foram encerrados nesta segunda-feira no torneio masculino de simples de Roland Garros. Em um deles, destaque para o triunfo do checo Tomas Berdych, quarto cabeça de chave, que superou o japonês Yoshihito Nishioka por 3 sets a 0, com 6/0, 7/5 e 6/3.

Com a vitória na estreia, Berdych terá pela frente na segunda rodada o seu compatriota Radek Stepanek, que levou a melhor no duelo de veteranos com o croata Ivan Dodig ao vencer por 3 sets a 1, de virada, com 5/7, 6/3, 6/4 e 6/1.

Já Feliciano López, 11º cabeça de chave, decepcionou na estreia ao cair diante do russo Teymuraz Gabashvili por 6/3, 7/6 (11/9) e 6/3. Diferentemente do espanhol, o seu compatriota Fernando Verdasco, o francês Gilles Simon, o uruguaio Pablo Cuevas, o italiano Fabio Fognini e o australiano Bernard Tomic confirmaram a condição de pré-classificados com vitórias na primeira rodada nesta segunda.