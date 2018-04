Thomaz Bellucci cai seis posições no ranking da ATP

LOS ANGELES - Pelo fato de ter sido eliminado nas quartas de final do Torneio de Santiago, do qual era o atual campeão, o brasileiro Thomaz Bellucci caiu seis posições no ranking da ATP, atualizado nesta segunda-feira. Ele despencou da 31.ª para a 37.ª colocação, agora com 1.510 pontos.

Tenista número 1 do Brasil, Bellucci disputará nesta semana o Brasil Open, na Costa do Sauipe, na Bahia, onde terá a chance de recuperar postos no ranking. Já o espanhol Tommy Robredo passou a ocupar a 31.ª colocação, que era do tenista brasileiro, depois de ter conquistado, no último domingo, o título em Santiago. Ele subiu nada menos do que nove posições em relação à semana passada.

Já no grupo dos dez mais bem colocados houve apenas uma alteração. O russo Mikhail Youzhny assumiu o décimo posto e tirou do top 10 o austríaco Jurgen Melzer, novo 11.º colocado. O espanhol Rafael Nadal segue disparado na liderança, com 12.390 pontos, enquanto o suíço Roger Federer é o segundo, com 7.965, seguido de perto pelo sérvio Novak Djokovic, que tem 7.880.

Assim como Bellucci, os outros dois brasileiros que estão no top 100 do ranking sofreram quedas de posição nesta segunda. Ricardo Mello passou da 77.ª para a 78.ª colocação, enquanto Marcos Daniel caiu da 91.ª para a 94.ª.

Os melhores do ranking da ATP de 7 de fevereiro de 2011:

1.º - Rafael Nadal (ESP), 12.390 pontos

2.º - Roger Federer (SUI), 7.965

3.º - Novak Djokovic (SER), 7.880

4.º - Robin Soderling (SUE), 5.955

5.º - Andy Murray (GBR), 5.760

6.º - David Ferrer (ESP), 4.570

7.º - Tomas Berdych (RCH), 4.270

8.º - Andy Roddick (EUA), 3.385

9.º - Fernando Verdasco (ESP), 3.240

10.º - Mikhail Youzhny (RUS), 2.920

11.º - Jurgen Melzer (AUT), 2.910

12.º - Gael Monfils (FRA), 2.560

13.º - Nicolas Almagro (ESP), 2.160

14.º - Stanislas Wawrinka (SUI), 2.125

15.º - Ivan Ljubicic (CRO), 1.965

16.º - Mardy Fish (EUA), 1.956

17.º - Sam Querrey (EUA), 1.860

18.º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 1.715

19.º - David Nalbandian (ARG), 1.655

20.º - Marcos Baghdatis (CHP), 1.580

37.º - Thomaz Bellucci (BRA), 1.150

78.º - Ricardo Mello (BRA), 622

94.º - Marcos Daniel (BRA), 564

131.º - João Souza (BRA), 424

160.º - Rogério Dutra Silva (BRA), 337

182.º - Thiago Alves (BRA), 289