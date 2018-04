Thomaz Bellucci comemora boa atuação diante de Chela O brasileiro Thomaz Bellucci gostou de sua atuação na vitória sobre o argentino Juan Ignacio Chela, pelo ATP de Brisbane, na Austrália. A partida foi a primeira do número 1 do País e 36º do ranking mundial na temporada, e o resultado deixou o tênis satisfeito.