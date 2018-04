Thomaz Bellucci desiste de Barcelona antes de pegar alemão

BARCELONA - Ainda não será desta vez que Thomaz Bellucci vai emplacar uma série de três vitórias seguidas na temporada. Nesta sexta-feira, o brasileiro desistiu do Torneio de Barcelona horas antes de entrar em quadra para enfrentar o alemão Philipp Kholschreiber pelas quartas de final da competição jogada no saibro espanhol.

No placar ao vivo disponível no site da ATP, já aparece Kholschreiber, o 21.º do mundo, como classificado às semifinais por conta da desistência do brasileiro. Mas nem Bellucci nem a organização do Torneio de Barcelona divulgaram os motivos que levaram o atleta a abrir mão de jogar as quartas de final.

Bellucci vinha fazendo em Barcelona uma das suas melhores atuações na temporada. Afinal, foi apenas a segunda vez no ano que ele ganhou dois jogos seguidos, repetindo o que fez no Masters de Miami. Uma sequência de três resultados positivos não vem desde que o Torneio de Moscou, em outubro de 2012. Em má fase, o brasileiro caiu para o número 44 do ranking da ATP.

JOGOS

Com a chuva que caiu forte na tarde e na noite de quinta-feira em Barcelona, diversos jogos foram adiados para esta sexta-feira. Rafael Nadal e Kholschreiber entraram em quadra pela manhã e venceram. O espanhol terá um rival caseiro nas quartas de final, ainda nesta sexta. Será Albert Ramos, que venceu Kei Nishikori (Japão) por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (7/4).