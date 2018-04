Thomaz Bellucci e André Ghem vencem no qualifying na Austrália

MELBOURNE - Os dois brasileiros inscritos no qualifying do Aberto da Austrália se mantiveram vivos na luta por uma vaga na chave o primeiro Grand Slam da temporada, disputado em Melbourne. Nesta quarta-feira (no horário australiano), Thomaz Bellucci, número 125 do mundo, e André Ghem, número 226, venceram suas respectivas partidas e se classificaram para a segunda rodada do torneio classificatório.

Bellucci derrotou o francês Maxime Teixeira, 206º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, em apenas 58 minutos. O brasileiro levou um susto no quarto game do primeiro set, quando perdeu o seu saque, mas depois se recuperou e acabou sendo soberano na partida. "Comecei errando um pouco no inicio, mas depois fui me encontrando. Consegui jogar mais solto e as coisas foram se encaixando", analisou o brasileiro.

Classificado para a segunda rodada do qualifying, Bellucci agora terá pela frente o austríaco Martin Fischer, número 194 do mundo, que derrotou o espanhol Roberto Carballes (6/1 e 6/3). A partida entre eles será nesta quinta-feira.

O confronto direto entre eles está empatado em 1 a 1. Em 2009, no Challenger de Recanati, o austríaco venceu por 2 sets a 1. Bellucci deu o troco em 2010, em Wimbledon, ao derrotá-lo por 3 sets a 1. Ele analisou o seu próximo adversário em Melbourne.

"O Fischer joga plano e tem um backhand muito bom. É um jogador de quadra rápida, fizemos dois jogos muito disputados há alguns anos. Vou ter que estar esperto desde o início", observou.

Já Ghem superou o ucraniano Denys Molchanov, 332º colocado no ranking, por 2 sets a 0, um duplo 6/4. O brasileiro agora vai encarar o lituano Ricardas Berankis, número 130 do mundo, que passou pelo italiano Gianluca Naso (6/2 e 6/3). A partida entre o brasileiro e o tenista da Lituânia será na próxima sexta-feira.

Para se garantirem na chave principal do Aberto da Austrália, Bellucci e Ghem precisam conquistar mais duas vitórias. O Brasil ainda não tem representantes garantidos no torneio masculino em Melbourne, mas Teliana Pereira, número 95 do mundo, vai participar da chave feminina.