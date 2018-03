Thomaz Bellucci é campeão do Challenger de Rabat

O tenista paulista Thomaz Bellucci faturou neste sábado o título do Challenger de Rabat, no Marrocos, ao superar o argentino Martin Vassallo Arguello por duplo 6/2 na decisão. O brasileiro , que vinha como cabeça-de-chave número quatro, faturou seu terceiro título seguido no ano - antes, venceu os Challengers de Florianópolis e de Túnis, na Tunísia. Além das conquistas, ele acumula 16 partidas de invencibilidade no circuito. Em fevereiro, o tenista foi campeão do Challenger de Santiago, no Chile, faturando a primeira competição deste nível entre os profissionais. O melhor brasileiro do ranking é o gaúcho Marcos Daniel, atual 78º da lista. A vitória deve levar o brasileiro a subir mais no Ranking de Entradas da ATP. Na última relação, divulgada segunda-feira passada, ele ocupou a centésima posição e fez com que dois tenistas do país ocupassem o top 100, algo que não ocorria há muito tempo.