Thomaz Bellucci é eliminado por sérvio no Torneio de Bangcoc

O brasileiro Thomaz Bellucci foi eliminado nesta quarta-feira do ATP de Bangcoc, na Tailândia, ao ser derrotado pelo sérvio Viktor Troicki por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6, com 7/4 no tie-break. O jogo valeu pela segunda rodada da competição e deu uma vaga nas quartas de final a Troicki.

Atual número 1 do tênis nacional, Bellucci havia batido o espanhol Guillermo Garcia Lopez na última segunda-feira, em sua estreia no torneio, no mesmo dia em que alcançou o melhor ranking da sua carreira, com a 61.ª colocação. Porém, não conseguiu repetir a boa atuação nesta quarta.

Com a vitória, Viktor Troicki enfrentará nas quartas de final o vencedor do confronto entre o norte-americano John Isner e o alemão Mischa Zverev, que nesta quarta-feira bateu o argentino Leonardo Mayer por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/3.

Em outros dois confrontos disputados nesta quarta-feira pelo Torneio de Bangcoc, o norte-americano Kevin Kim superou o alemão Rainer Schuettler por duplo 6/4, enquanto o austríaco Jurgen Melzer, algoz do brasileiro Marcos Daniel na estreia na Tailândia, avançou às quartas de final ao superar o turco Marsel Ilhan por 6/4 e 6/2.