Thomaz Bellucci é o melhor tenista brasileiro, segundo ATP

O paulista Thomaz Bellucci é, agora oficialmente, o melhor tenista do País no ranking da ATP. Aos 20 anos, ele assumiu a 75.ª colocação na lista divulgada nesta segunda-feira, superando o gaúcho Marcos Daniel, que caiu três posições e está em 77.º. Bellucci chegou aos 520 pontos, e subiu seis posições com relação à semana passada. A ascensão do brasileiro é fruto de uma boa seqüência em torneios de série challenger - venceu 17 jogos consecutivos, com títulos em Florianópolis, Túnis e Rabat. Já Marcos Daniel, que não participou de torneios na últimas semanas, caiu três posições. O gaúcho tinha a chance de retomar a liderança entre os brasileiros no ATP de Casablanca, no Marrocos, mas caiu logo na estréia diante do francês Olivier Patience, nesse domingo. No topo do ranking, o suíço Roger Federer continua absoluto, com 6.675 pontos. A segunda posição ficou com Rafael Nadal, campeão do Masters Series de Hamburgo, com 5.585. O sérvio Novak Djokovic, que ameaça o vice-líder do ranking, está com 5.225, e continua a perseguição em Roland Garros, a partir da próxima semana. O espanhol busca o quarto título consecutivo no torneio e precisará defender os pontos conquistados em 2007. Assim, Djokovic pode assumir a segunda posição caso vá bem no torneio francês. A nova lista da ATP não mostrou mudanças nas dez primeiras posições. A primeira alteração foi no 11.º lugar, que passou a ser do escocês Andy Murray, que subiu três posições. O veterano espanhol Carlos Moya, que já liderou o ranking e estava em 12.º, caiu cinco posições agora é o 17.º. Outro ex-número 1 do mundo, o australiano Lleyton Hewitt, caiu sete posições e está em 26.º. Ele luta contra problemas físicos e pode ficar fora de Roland Garros e Wimbledon. O russo Marat Safin, que também já foi o primeiro da lista, subiu 17 posições e ocupa a 72ª colocação. CONFIRA OS DEZ PRIMEIROS DO RANKING: 1.º - Roger Federer (SUI), 6.675 pontos 2.º - Rafael Nadal (ESP), 5.585 3.º - Novak Djokovic (SER), 5.225 4.º - Nikolay Davydenko (RUS), 3.290 5.º - David Ferrer (ESP), 2.730 6.º - Andy Roddick (EUA), 2.410 7.º - David Nalbandian (ARG), 2.115 8.º - James Blake (EUA), 1.985 9.º - Richard Gasquet (FRA) 1.630 10.º - Stanislas Wawrinka (SUI) 1.575 75.º - Thomaz Bellucci (BRA), 520 77.º - Marcos Daniel (BRA), 517 175.º - Franco Ferreiro (BRA), 243