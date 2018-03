Thomaz Bellucci entra em top 100 no ranking da ATP

O brasileiro Thomaz Bellucci, de 20 anos, é o mais novo integrante do seleto grupo dos 100 melhores tenistas do mundo. Com os 90 pontos ganhos após o título no Challenger de Túnis, nesse domingo, o paulista chegou a 446 e assumiu a 100.ª posição no ranking divulgado nesta segunda-feira pela ATP. Bellucci, que vem de uma seqüência de dez vitórias - que incluiu os títulos em Florianópolis e na Tunísia - subiu 26 posições com relação à última lista. Ele foi, ao lado do alemão Denis Gremelmayr, o tenista com maior evolução no ranking entre os 100 melhores classificados. Com o feito, Bellucci passa a ser o 23.º representante do País a conquistar uma vaga na elite do ranking, desde sua instituição, em 1973, contando o masculino e feminino. Ele torna-se, também, o segundo mais jovem a ver o nome entre os melhores da lista, atrás apenas de Gustavo Kurten, único a atingir o nível de top 100 antes dos 20 anos. Marcos Daniel, que já estava entre os 100 melhores do mundo, manteve a 78ª posição nesta semana, depois de uma vitória na primeira rodada do Aberto de Barcelona. Com 517 pontos, ele tem lugar garantido na chave principal de Roland Garros. O ranking divulgado nesta segunda-feira não tem mudanças entre os dez primeiros colocados. A primeira modificação acontece no 11.º lugar, agora ocupado pelo chileno Fernando Gonzalez, que subiu quarto posições após o título no ATP de Munique. A maior queda entre os 20 primeiros foi do vice-campeão do Aberto da Austrália, Jo-Wilfried Tsonga, que foi de 13.º para 17.º.