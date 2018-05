Thomaz Bellucci leva virada e fica com o vice no Torneio de Quito

O tenista brasileiro Thomaz Bellucci perdeu neste domingo uma grande oportunidade de conquistar mais um título para sua carreira profissional - seria o quinto. De virada, o número 1 do País e 35 do mundo perdeu a final do Torneio de Quito - um ATP 250 na capital do Equador jogado no saibro - para o dominicano Victor Estrella Burgos, 58.º colocado do ranking da ATP, por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 6/2, em jogo de 2 horas e 2 minutos de duração.

Esta foi a segunda derrota de Thomaz Bellucci para o adversário em dois confrontos no circuito profissional. A outra aconteceu na semifinal de Quito, no ano passado - Victor Estrella Burgos ganhou por 7/6 (7/5) e 7/5 e depois foi campeão em cima do espanhol Feliciano López. Ao defender o título de 2015, o dominicano conquistou a segunda taça de sua carreira.

Thomaz Bellucci jogou neste domingo a sua sétima final na carreira. Perdeu pela terceira vez - as outras aconteceram no Brasil Open, em 2009, quando o torneio ainda era jogado na Costa do Sauipe (BA), e em Moscou, em 2012, na única disputada em piso duro.

O brasileiro não chegava a uma final desde maio do ano passado, quando ficou com a taça do ATP 250 de Genebra, na Suíça, ao derrotar o português João Sousa. O vice-campeonato em Quito deve lhe valer a ascensão de algumas posições no ranking mundial, uma vez que superou o resultado de 2015. Assim, é grande as chances de Thomaz Bellucci ser um dos cabeças de chave do Rio Open, um ATP 500, que acontecerá entre os próximos dias 15 e 21.

A derrota em Quito veio após Thomaz Bellucci vencer o primeiro set em pouco menos de meia hora, graças a uma quebra no nono game. Na parcial seguinte, o equilíbrio durou até o tie-break, com o dominicano levando a melhor por 7 a 5 e forçando o set decisivo.

Na terceira e última parcial, porém, o desempenho de Thomaz Bellucci caiu demais. Depois de não ceder qualquer break point até então, o brasileiro foi quebrado logo em seu primeiro serviço e não conseguiu reagir. Foi quebrado mais uma vez no sétimo game e perdeu a decisão.