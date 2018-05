Thomaz Bellucci perde 13 posições no ranking da ATP Os principais tenistas do Brasil perderam posições no ranking atualizado pela ATP nesta segunda-feira. Atual número 1 do País, Thomaz Bellucci foi um dos que mais caiu, 13 colocações, para o modesto 122º lugar. João Souza perdeu duas, enquanto Rogério Dutra Silva caiu sete posições.