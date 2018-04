Thomaz Bellucci perde enquanto Nadal e Federer avançam na Austrália

MELBOURNE - Em um dia que ficou marcado pelo calor extremo em Melbourne, o que provocou alterações na programação do Aberto da Austrália, o brasileiro Thomaz Bellucci acabou sendo eliminado na segunda rodada do primeiro Grand Slam da temporada, enquanto o espanhol Rafael Nadal e o suíço Roger Federer avançaram para a terceira.

Número 129 do mundo, Bellucci ofereceu resistência, mas acabou perdendo nesta quinta-feira para o francês Jo-Wilfried Tsonga, décimo colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6), 6/4 e 6/4, em 2 horas e 15 minutos.

Com esse resultado, Bellucci segue sem conseguir passar da segunda rodada do Aberto da Austrália e acumula 18 derrotas em 23 partidas contra tenistas do Top 10, com todas as suas vitórias tendo ocorrido em quadras de saibro.

No primeiro set do jogo desta quinta-feira, Tsonga chegou a abrir 4/1, mas Bellucci reagiu e empatou a parcial em 4/4. A definição do set se deu apenas no tie-break. Tsonga fez 6/2, o brasileiro igualou o placar ao marcar quatro pontos seguidos, mas acabou sendo batido por 8/6.

Com o calor extremo, o teto retrátil foi fechado antes do começo do segundo set. E, mais uma vez, Tsonga largou melhor, com uma quebra de saque no primeiro game. Bellucci não conseguiu ameaçar o serviço do francês e perdeu a parcial por 6/4.

No terceiro set, Tsonga conseguiu outra quebra de saque no começo da parcial. Bellucci, sofrendo com o calor, chegou a receber atendimento médico e foi batido mais uma vez por 6/4, sendo eliminado na segunda rodada do Aberto da Austrália. Já Tsonga terá como próximo oponente o vencedor da partida entre o também francês Gilles Simon e o croata Marin Cilic.

NADAL CONTINUA BRILHANDO

Na sua segunda partida contra um tenista da casa nesta edição do Aberto da Austrália, Nadal se garantiu na terceira rodada em Melbourne ao derrotar Thanasi Kokkinakis, de 17 anos e apenas em 570º lugar no ranking, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/2, em 1 hora e 53 minutos. Nadal terminou o duelo com sete aces, 19 erros não-forçados e 39 winners contra quatro aces do australiano, 24 equívocos e 21 bolas vencedoras.

A vitória de Nadal no primeiro set foi definida com quebras de saque no terceiro e sétimo games. A segunda parcial foi mais equilibrada, tanto que o número 1 do mundo chegou a ter o seu serviço ameaçado, mas um break point convertido logo no começo foi decisivo para a sua vitória por 6/4.

A quebra de saque no início da parcial se repetiu no terceiro set. E com outra quebra, no sétimo game, Nadal fechou a parcial em 6/2 e o jogo em 3 sets a 0. Assim, se garantiu na terceira rodada do Aberto da Austrália e agora vai encarar o francês Gael Monfils, 32º colocado no ranking, que venceu o norte-americano Jack Sock por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2), 7/5 e 6/2.

Já Federer avançou para a terceira rodada do Aberto da Austrália ao derrotar o eslovaco Blaz Kavcic, 99º colocado no ranking, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/1 e 7/6 (7/4), em 1 hora e 47 minutos. O número 6 do mundo foi bem consistente na partida, com 11 aces, 52 winners e 35 erros não-forçados, contra seis aces, 14 bolas vencedoras e 21 equívocos do seu oponente.

Federer conseguiu quebras de saque no terceiro e quinto games do primeiro set, vencido por 6/2. A segunda parcial foi ainda mais fácil para o suíço, que abriu 3/0, com duas quebras de saque. Kavcic ainda devolveu uma das quebras no quarto game, mas não conseguiu confirmar o seu serviço no set e acabou sendo batido por 6/1.

O terceiro set foi o único em que Kavcic ofereceu resistência a Federer. Sem quebras de saque, a parcial foi definida apenas no tie-break, com vitória do suíço. Classificado para a terceira rodada, agora ele vai enfrentar o vencedor da partida entre o espanhol Fernando Verdasco e o russo Teymuraz Gabashvili.

Pela terceira rodada do Aberto da Austrália, o japonês Kei Nishikori, que bateu o sérvio Dusan Lajovic (6/1, 6/1 e 7/6) nesta quinta-feira, vai encarar o norte-americano Donald Young, algoz do italiano Andreas Seppi (6/4, 2/6, 6/3, 4/6 e 7/5).