Thomaz Bellucci perde quatro posições no ranking da ATP

LONDRES - O brasileiro Thomaz Bellucci sofreu nova queda no ranking da ATP. Ainda sem contabilizar os pontos da vitoriosa campanha no qualifying do Aberto da Austrália, na semana passada, que lhe garantiu participação na chave principal do primeiro Grand Slam da temporada, ele caiu quatro posições na última atualização da lista e agora está apenas em 129º lugar.

Bellucci descartou os 20 pontos das oitavas de final do Torneio de Auckland no ano passado e agora está com 430. Assim, segue sendo o número 2 do Brasil, atrás de João Souza, o Feijão, que ocupa o 116º lugar, com 486 pontos. Em Melbourne, Bellucci tentará retomar a condição de melhor tenista do País e vai estrear diante do alemão Julian Reister.

Na atualização prévia ao Aberto da Austrália, o ranking da ATP não apresentou alterações nas 12 primeiras colocações. Assim, a lista segue sendo liderada pelo espanhol Rafael Nadal, com 13.130 pontos, seguido pelo sérvio Novak Djokovic, com 12.260, pelo espanhol David Ferrer, com 5.640, e pelo britânico Andy Murray, com 5.560.

Campeão do Torneio de Sydney no último fim de semana, o argentino Juan Martin del Potro segue em quinto lugar no ranking, mas agora com 5.415 pontos, o que lhe deixa com chances de ultrapassar Murray e Ferrer e assumir o terceiro lugar no ranking se fizer uma boa campanha no Aberto da Austrália.

O suíço Roger Federer é o sexto colocado na lista, com 4.355 pontos. O checo Tomas Berdych, o suíço Stanislas Wawrinka e os franceses Richard Gasquet e Jo-Wilfried Tsonga completam, em ordem, o Top 10 do ranking. Já o norte-americano John Isner subiu uma posição e agora está em 13º lugar após ser campeão do Torneio de Auckland.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1) Rafael Nadal (ESP), 13.130 pontos

2) Novak Djokovic (SER), 12.260

3) David Ferrer (ESP), 5.640

4) Andy Murray (GBR), 5.560

5) Juan Martín del Potro (ARG), 5.415

6) Roger Federer (SUI), 4.355

7) Tomas Berdych (RCH), 4.180

8) Stanislas Wawrinka (SUI), 3.890

9) Richard Gasquet (FRA), 3.140

10) Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.065

11) Milos Raonic (CAN), 2.860

12) Tommy Haas (ALE), 2.435

13) John Isner (EUA), 2.310

14) Nicolas Almagro (ESP), 2.290

15) Mikhail Youzhny (RUS), 2.145

16) Fabio Fognini (ITA), 1.930

17) Kei Nishikori (JAP), 1.915

18) Tommy Robredo (ESP), 1.810

19) Gilles Simon (FRA), 1.790

20) Jerzy Janowicz (POL), 1.615

116) João Souza (BRA), 486

129) Thomaz Bellucci (BRA), 430

151) Rogério Dutra Silva (BRA), 357

159) Guilherme Clezar (BRA), 332