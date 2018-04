Thomaz Bellucci quebra tabu contra top 10 e avança em Acapulco

O brasileiro Thomaz Bellucci festejou, em jogo encerrado na madrugada desta quarta-feira, um dos maiores feitos da sua carreira. Ele bateu o espanhol Fernando Verdasco, nono colocado do ranking mundial, avançou à segunda rodada do Torneio de Acapulco e obteve a sua primeira vitória sobre um top 10.

O tenista número 1 do Brasil alcançou a façanha ao vencer por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/3, após 2h07min de confronto no ATP 500 mexicano. Até o duelo da última madrugada, Bellucci acumulava nove derrotas diante de rivais então posicionados entre os dez mais bem colocados do mundo. Foi uma em 2008, para Rafael Nadal; três em 2009, para Verdasco, Gael Monfils e Gilles Simon, e cinco no ano passado, para Nadal, Andy Roddick, Novak Djokovic, Robin Soderling e David Ferrer.

Ao quebrar o tabu, o atual 36.º colocado do ranking mundial terá pela frente na segunda rodada em Acapulco o espanhol Ivan Navarro, apenas o 191.º do mundo, que estreou com vitória sobre o mexicano Manuel Sanchez por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/1. O confronto está agendado para começar por volta das 22 horas (de Brasília) desta quarta-feira.

Verdasco era o cabeça de chave número 2 do Torneio de Acapulco e encontrou um Bellucci sólido pela frente em sua estreia. O brasileiro ganhou 80% dos pontos que disputou quando usou o seu primeiro serviço e aproveitou três das quatro chances que teve de quebrar o saque do rival, que só foi feliz em uma das oito oportunidades que recebeu de ganhar games quando o tenista do Brasil sacava.

O top 10 espanhol contabilizou mais aces que Bellucci (7 contra 6), mas teve pior aproveitamento (64%) dos pontos que disputou quando se utilizou do seu primeiro saque. Desta forma, acabou pressionado e sucumbiu pela primeira vez diante do brasileiro, anteriormente superado pelo adversário no Masters Series do Canadá de 2008 e no Masters 1.000 de Indian Wells de 2009.

Outros jogos. Se Bellucci surpreendeu Verdasco, os outros principais cabeças de chave confirmaram o seu favoritismo na estreia em Acapulco, também em jogos encerrados na madrugada desta quarta. Um deles foi o espanhol Nicolas Almagro, pré-classificado como terceiro maior favorito ao título, que bateu o romeno Victor Hanescu por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/2.

Já o suíço Stanislas Wawrinka, quarto cabeça de chave, sofreu mais para superar o espanhol Pavlo Andujar por 2 sets a 1, com 7/6 (7/5), 3/6 e 6/0.

O espanhol Albert Montañes, quinto cabeça de chave, se classificou para a segunda rodada ao eliminar o seu compatriota Daniel Gimeno-Traver por 6/2 e 6/1, enquanto Juan Monaco, sétimo maior favorito, ganhou o duelo argentino diante de Horacio Zeballos, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/3).

Além de Verdasco, o único cabeça de chave eliminado na estreia foi o argentino Juan Ignacio Chela, que sentiu uma lesão e abandonou o confronto com o compatriota Eduardo Schwank quando perdia por 6 a 5 no segundo set, após ganhar o primeiro por 6/3. Antes disso, ele chegou a abrir 5 a 3 na última parcial, mas, lesionado, permitiu a reação do rival e se viu obrigado a desistir do duelo.

Veja também:

Após vitória, Thomaz Bellucci e Larri Passos exaltam estratégia