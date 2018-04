Thomaz Bellucci retoma número 1 do Brasil no ranking da ATP

O paulista Thomaz Bellucci voltou a ser o tenista brasileiro de melhor ranking da ATP nesta segunda-feira. Mesmo sem disputar torneios que valessem pontuação durante a semana - concentrou-se na Copa Davis -, ele ganhou uma posição, e aparece em 64.º lugar na nova lista.

Marcos Daniel, que também esteve na equipe brasileira derrotada pelo Equador em Porto Alegre, caiu 15 postos e agora é o 71.º. Ele defendia os pontos do título no Challenger de Bogotá, e como não disputou o torneio neste ano, acabou perdendo 140 pontos.

Na ponta do ranking, houve poucas mudanças. Roger Federer continua com sua liderança tranquila, seguido por Rafael Nadal, Andy Murray e Novak Djokovic. A única mudança entre os vinte primeiros colocados foi a troca de posições entre Tomas Berdych e Tommy Robredo - o checo, antes, 18.º, agora aparece em 16.º, antiga colocação do espanhol.

Nesta semana, dois torneios da série ATP 250 movimentam o calendário. Em Metz, na França, o destaque é a participação de Gael Monfils, 13.º do mundo, e cabeça-de-chave número 1. Em Bucareste, o destaque é o romeno Victor Hanescu, 28.º no ranking.

Confira o ranking da ATP, 21/9:

1.º - Roger Federer (SUI), 11.255 pontos

2.º - Rafael Nadal (ESP), 8.845

3.º - Andy Murray (GBR), 8.390

4.º - Novak Djokovic (SER), 7.480

5.º - Juan Martín del Potro (ARG), 6.825

6.º - Andy Roddick (EUA), 5.310

7.º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.950

8.º - Nikolay Davydenko (RUS), 3.535

9.º - Fernando Verdasco (ESP), 3.430

10.º - Gilles Simon (FRA), 3.090

11.º - Robin Soderling (SUE), 3.020

12.º - Fernando González (CHI), 2.885

13.º - Gael Monfils (FRA), 2.355

14.º - David Nalbandian (ARG), 2.225

15.º - Marin Cilic (CRO), 2.195

16.º - Tomas Berdych (RCH), 2.095

17.º - Radek Stepanek (RCH), 2.055

18.º - Tommy Robredo (ESP), 2.045

19.º - David Ferrer (ESP), 1.800

20.º - Tommy Haas (ALE), 1.780

64.º - Thomaz Bellucci (BRA), 813

71.º - Marcos Daniel (BRA), 755

116.º - Thiago Alves (BRA), 502

160.º - Julio Silva (BRA), 354

166.º - Ricardo Mello (BRA), 341