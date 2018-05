Thomaz Bellucci será cabeça de chave em Brisbane

Depois de um 2009 surpreendente, quando ganhou seu primeiro título de nível ATP e terminou o ano como número 36 do mundo, o brasileiro Thomaz Bellucci já começará 2010 em boas condições de buscar novas conquistas. No Torneio de Brisbane, na Austrália, primeira competição do ano, Bellucci será o oitavo cabeça de chave.

Na lista dos favoritos, divulgada nesta semana pela organização do torneio, Bellucci ganhou a condição privilegiada pela desistência do francês Paul-Henri Mathieu, número 33 do mundo. Assim, o brasileiro terá um caminho mais fácil no início de sua campanha na competição australiana, que dá 250 pontos ao campeão no ranking da ATP.

Além de Bellucci, a dupla formada pelos mineiros Marcelo Melo e Bruno Soares também será cabeça de chave em Brisbane. O time, estreante no circuito, entrará na chave como quarto favorito. A competição será a primeira dos tenistas juntos depois que Melo terminou sua dupla com André Sá e o parceiro de Soares, o zimbabuano Kevin Ullyett, anunciou a aposentadoria.

O Torneio de Brisbane terá início no dia 4 de janeiro do ano que vem. A competição é disputada em quadras duras e distribui cerca de US$ 370 mil em prêmios.