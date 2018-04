Thomaz Bellucci sobe 7 posições e volta ao top 30 do ranking da ATP

Depois de avançar às semifinais do Torneio de Acapulco, o brasileiro Thomaz Bellucci saltou sete posições no ranking mundial e chegou ao 29.º posto da ATP nesta segunda-feira, garantindo assim o seu retorno ao top 30.

Com a bela campanha realizada no ATP 500 mexicano, que foi abrilhantada por uma vitória sobre o espanhol Fernando Verdasco, atual nono colocado do ranking, o tenista número 1 do Brasil agora contabiliza 1.285 pontos.

Ao lado do francês Richard Gasquet, que pulou da 28.ª para a 21.ª colocação, Bellucci foi o tenista que festejou a maior ascensão no ranking mundial entre os 30 mais bem posicionados nesta segunda-feira.

O brasileiro Ricardo Mello, por sua vez, subiu quatro posições depois de ter avançado às oitavas de final do Torneio de Delray Beach, nos Estados Unidos. Com isso, o tenista número 2 do Brasil agora figura na 74.ª colocação. Outro brasileiro no top 100 é Marcos Daniel, que saltou uma posição e está em 96.º no geral.

Já no top 10, que não teve alterações de posições, o espanhol Rafael Nadal segue reinando como líder disparado, seguido de longe pelo suíço Roger Federer, que se manteve na segunda posição mesmo após cair diante do sérvio Novak Djokovic, o terceiro colocado, na decisão do Torneio de Dubai, no último sábado.

Duplas. Com a passagem à final do Torneio de Acapulco, os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares subiram duas posições no ranking de duplas e agora estão em quinto lugar na ATP. Juntos eles somam 890 pontos na listagem que é liderada com folga pelos irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan, que estão com 2.150.

Já André Sá e Franco Ferreiro, que formam a segunda melhor dupla do País no ranking, subiram 13 posições com a chegada à semifinal do Torneio de Delray Beach e agora estão na 26.ª colocação no geral.

Ranking da ATP, 28/2:

1.º Rafael Nadal (ESP), 12.390 pontos

2.º Roger Federer (SUI), 7.965

3.º Novak Djokovic (SER), 7.880

4.º Robin Soderling (SUE), 6.055

5.º Andy Murray (GBR), 5.715

6.º David Ferrer (ESP), 4.510

7.º Tomas Berdych (RCH), 4.410

8.º Andy Roddick (EUA), 3.735

9.º Fernando Verdasco (ESP), 3.095

10.º Jurgen Melzer (AUS), 2.730

11.º Gael Monfils (FRA), 2.650

12.º Nicolas Almagro (ESP), 2.530

13.º Mikhail Youzhny (RUS), 2.420

14.º Stanislas Wawrinka (SUI), 2.175

15.º Mardy Fish (EUA), 2.121

16.º Ivan Ljubicic (CRO), 2.055

17.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 1.970

18.º Viktor Troicki (SER), 1.670

19.º David Nalbandian (ARG), 1.655

20.º Marin Cilic (CRO), 1.500

-------------------------------------

29.º Thomaz Bellucci (BRA), 1.285

74.º Ricardo Mello (BRA), 637

96.º Marcos Daniel (BRA), 544

126.º João Souza (BRA), 444

166.º Rogério Dutra Silva (BRA), 337

186.º Thiago Alves (BRA), 289