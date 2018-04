Thomaz Bellucci vai ter alemão pela frente em Auckland

O brasileiro Thomaz Bellucci soube nesta terça-feira que terá pela frente o alemão Philipp Kohlschreiber na segunda rodada do Torneio de Auckland, na Nova Zelândia. O tenista germânico se garantiu na luta por um lugar nas quartas de final ao bater o espanhol Iñigo Cervantes por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Kohlschreiber teve a sua missão facilitada na estreia depois da desistência do argentino David Nalbandian, ex-top 5 do ranking mundial, que alegou problemas físicos para desistir da competição e acabou substituído por Cervantes.

Campeão em Auckland em 2008 e 27.º colocado do ranking mundial, Kohlschreiber enfrentará Bellucci, atual 34.º do mundo, pela primeira vez na carreira. O brasileiro, por sua vez, chega à segunda rodada embalado pela vitória fácil sobre o suíço Marco Chiudinelli por 6/2 e 6/3, na estreia em Auckland, e por um triunfo em sua estreia no torneio de duplas.

Além do duelo envolvendo Kohlschreiber, outros três confrontos foram disputados nesta terça-feira na Nova Zelândia. Em um deles, o francês Arnauld Clement venceu o compatriota Jeremy Chardy por 2 sets a 1, com parciais de 7/5 e 6/4, e jogará na próxima rodada contra o espanhol David Ferrer, cabeça de chave número 2 da competição.

Outro francês que avançou nesta terça foi Marc Gicquel, que bateu o belga Olivier Rochus por 6/2 e 6/3 e agora se prepara para encarar o espanhol Nicolas Almagro, cabeça de chave número 4, por uma vaga nas quartas de final.

E o dia de vitórias francesas em Auckland foi completado pelo veterano Sebastien Grosjean. Convidado pela organização do torneio, ele superou na estreia o alemão Florian Mayer por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3. Com isso, jogará nas oitavas de final contra o austríaco Jurgen Melzer, sexto cabeça de chave.