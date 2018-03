Thomaz Bellucci vence na estréia em challenger francês

O brasileiro Thomaz Bellucci estreou com vitória no Challenger de Bordeaux, nesta terça-feira. Número 2 do País e 81.º do ranking da ATP, o paulista passou pelo francês Alexandre Sidorenko em dois sets, com duplo 6/3. A vitória é a 16.ª consecutiva de Bellucci em torneios da série challenger. A seqüência de bons resultados inclui três títulos - Florianópolis, Túnis e Rabat - e fica ainda maior se contada uma partida da Copa Davis, contra a Colômbia, disputada em Sorocaba. O resultado leva Bellucci às oitavas-de-final do torneio, fase em que o brasileiro terá pela frente o sul-africano Rik De Voest de 27 anos, também número 2 de seu país, e atualmente na 128.ª posição do ranking. A vitória dá oito pontos a Bellucci, que terá de descontar três - de um Future de maio do ano passado. Com o saldo de cinco, somado a seus atuais 504, ele chega a 509 e praticamente garante lugar entre os 80 melhores do mundo na próxima semana. Um novo triunfo em Bordeaux daria ao paulista mais 11 pontos, deixando-o com 520, já à frente de Marcos Daniel, que tem 517 e é o melhor tenista brasileiro no ranking atualmente, com a 74.ª posição.