Thomaz Bellucci vira sobre russo e vai às quartas em Barcelona

Thomaz Bellucci parece gostar de mexer com os nervos dos seus torcedores. Nesta quinta-feira, o melhor tenista brasileiro da atualidade teve dificuldades, perdeu o primeiro set, mas virou sobre o russo Dmitry Tursunov, 66.º do ranking mundial, vencendo por 2 a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/3. Com o resultado, avançou às quartas de final do Torneio de Barcelona, que dá ao campeão 500 pontos no ranking da ATP.

Bellucci contou com a sorte para enfrentar Tursunov, que surpreendeu ao tirar o cabeça-de-chave número 1 do torneio, o espanhol David Ferrer, logo na segunda rodada. Agora, ao eliminar o russo, o brasileiro tem caminho viável até a final no saibro catalão.

Nas quartas de final, Bellucci pega quem passar entre o esloveno Martin Klizan (31.º do mundo) e o alemão Kohlschreiber (21.º). Numa possível semifinal, seus adversários mais complicados seriam o espanhol Nicolas Almagro (que venceu o francês Jeremy Chardy nesta manhã) e o argentino Juan Monaco. Na outra chave está Rafael Nadal.

Assim como fez na estreia, diante do espanhol Pablo Carreno-Busta, Bellucci começou muito mal o jogo, precisando defender sete break points. Só conseguiu salvar cinco e saiu atrás no placar. Depois, no segundo set, foi o brasileiro quem passou a mandar no jogo, vencendo fácil por 6/1. Para fechar o jogo, Bellucci contou com o serviço ruim do russo, que ficou em situação de quebra por 10 vezes. O brasileiro só conseguiu quebrar uma vez, mas era o suficiente para fazer 2 a 1 em sets.

Esta é apenas a segunda vez que Bellucci ganha dois jogos seguidos na temporada, repetindo o que fez no Masters de Miami. Agora vai atrás de uma sequência de três resultados positivos, sensação que não tem desde o Torneio de Moscou, em outubro de 2012. Em má fase, o brasileiro caiu para o número 44 do ranking da ATP.