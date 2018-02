Tiago Alves está na chave do Aberto da Austrália Tiago Alves é, por enquanto, o único tenista brasileiro classificado para a chave principal do Aberto da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam na temporada, que começa na segunda-feira, em Melbourne. Ele precisava de algumas desistências para garantir a vaga, o que acabou acontecendo. Seu adversário só será conhecido na sexta-feira, no sorteio da chave Outros três brasileiros estão no qualifying do Aberto da Austrália, em busca da vaga na chave principal. Rogério Dutra Silva estréia diante do australiano Paul Baccanello, André Ghem joga com o britânico Jonathan Marray e Júlio Silva enfrenta o holandês Robin Haase. Outros jogadores do Brasil, como Flávio Saretta, Ricardo Mello, Marcos Daniel e André Sá, sequer foram disputar o qualifying do primeiro Grand Slam do ano.