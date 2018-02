Tiago Alves vence e se junta a Daniel e Ghem no Equador O tenista brasileiro mais bem colocado no ranking mundial, Tiago Alves, 120.º da ATP, avançou para as quartas-de-final do challenger de Salinas, no Equador, ao superar o norte-americano Alan Jones por 6/3 e 6/4. Alves junta-se a Marcos Daniel e André Ghem, que já haviam garantido vaga nesta fase da competição. Daniel ganhou do suíço Michael Lamma por 6/1 e 6/2, enquanto Ghem superou Cristian Villagran por 7/6 (4) e 6/0. Estes resultados podem ser importantes para compor a equipe brasileira da Copa Davis, que em abril enfrenta o Canadá, em Florianópolis.