Tiebreakers traumatizam Guga Os tiebreakers - ou desempates de sets - transformaram-se num trauma na carreira de Gustavo Kuerten. O retrospecto do brasileiro é assustador: perdeu 12 vezes e ganhou apenas duas. Num momento do jogo, em que a contagem muda radicalmente, com a disputa de uma melhor de 12 pontos, Guga emocionalmente já parece se sentir derrotado a tal ponto de já ter confessado sua aversão a esta fórmula de se definir um set. "Acho que o melhor é não deixar a decisão ir para o tiebreaker", disse Guga depois de ter perdido três tiebreakers consecutivos no jogo de duplas válido pela Copa Davis, em Florianópolis, diante da Austrália. "Não tenho mesmo muita sorte nos tiebreakers e, por isso, o melhor seria evitá-los." O tiebreaker costuma exigir uma tática específica. Como os pontos são corridos, a pressão emocional é sempre muito maior, além de tecnicamente favorecer os jogadores de saque mais eficiente. Normalmente, não há tempo para se corrigir erros neste sistema de desempate e uma única falha pode ser fatal. O sistema de tiebreaker foi criado na disputa do torneio Masters, no Texas, Estados Unidos, para diminuir o tempo de jogo e favorecer as transmissões por TV.