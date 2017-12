Tim Henman é campeão do Masters de Paris Aos 29 anos, e com um preparador físico no lugar de um técnico, Tim Henman mostrou incrível agilidade nas pernas e competência com a raquete para celebrar o maior troféu de sua carreira: o do Masters Series de Paris, ao derrotar na final o romeno Andrei Pavel por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 7/6 (8/6) e 7/6 (7/2). Foi uma semana memorável para este tenista inglês que no caminho do título derrotou líderes do ranking como Andy Roddick (número 1), Roger Federer (3), outros adversários como Gustavo Kuerten, Sebastien Grosjean e Nikolay Davydenko. Henman é o maior ídolo do tênis da Inglaterra, país que organiza um dos principais torneios do mundo, como o de Wimbledon, e há muito tempo não contava com jogadores de nível. Ele sempre apareceu bem nas quadras de grama do All England Club, mas jamais superou as semifinais. Já esteve também em duas finais de Masters Series, Cincinnati 2000, e Indian Wells 2002. Mas foi justamente agora, depois de passar por cirurgia no ombro, que surgiu o seu maior título. Com os 100 pontos conquistados e 450 mil euros de prêmio, Henman vai subir significativamente no ranking, indo do 34º lugar para próximo dos 15 primeiros.