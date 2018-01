Tim Henman é campeão na Basiléia O tenista inglês Tim Henman derrotou neste domingo o suíço Roger Federer por 3 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4 e 6-2, e conquistou o título do Torneio da Basiléia, cuja participação do brasileiro Gustavo Kuerten não foi das melhores perdendo na estréia para o francês Julien Boutter. A competição distribuiu cerca de US$ 1 milhão em prêmios e pontos para o ranking da ATP.