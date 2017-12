Tim Henman elimina Federer em Roterdã Invicto desde outubro do ano passado, quando perdeu nas quartas de final do Masters Series de Paris, o atual número 1 do mundo, o suíço Roger Federer caiu diante de Tim Henman, em Roterdã, por 6/3 e 7/6 (11/9). Curiosamente, o tenista inglês tina sido o último a derrotar Federer, justamente no torneio de Paris. Em Menphis, nos Estados Unidos, Andy Roddick também foi surpreendido, ao perder nas quartas-de-final para o sueco Tomas Enqvist por 7/6 (7/5) e 6/3.