Tim Henman elimina Grosjean em Paris O tenista britânico Tim Henman se classificou nesta quarta-feira para as oitavas-de-final do Masters Series de Paris, ao derrotar o francês Sebastien Grosjean por dois sets a um, de virada. As parciais foram de 3-6, 6-4 e 7-5. Henman espera agora o vencedor da partida entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o australiano, Mark Philippoussis. Esta partida - a última do dia - começou há instantes.